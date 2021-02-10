Відомий український співак Арсен Мірзоян заінтригував заявою про ситуацію з корпоративами

Чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян зміг здивувати українців несподіваною пропозицією, пов'язаною із заробітком грошей. І хоча сказане ним прозвучало як жарт, багато його шанувальників напевно зацікавилися словами співака, пише Politeka.net.

На телеграм каналі "Різне" з'явилося несподіване відео з Instagram Stories Арсена Мірзояна, в якому він розповів про ситуацію з корпоративами, на яких, ймовірно, періодично виступає співак. Такі виступи могли б приносити йому непоганий дохід, але, за словами співака зараз ситуація із замовленнями призупинилася.

Але щоб хоч якось компенсувати брак виступів на корпоративах, Арсен Мірзоян жартома запропонував своїм фанатам купити його знімки без одягу. При цьому всі охочі можуть писати йому відповідні запити. Цікаво, що скаже його дружина Тоня Матвієнко на такий своєрідний бізнес свого чоловіка.

"Так, друзі, з корпоративами не вогонь, тому пропоную свої голі фоточки за недешево. Кому цікаво-пишіть в дірект", - жартує співак на відео.

Варто відзначити, що на відео співак звертається до шанувальників з серйозним обличчям, і лише в кінці його видає лукава і ледь стримувана посмішка.

Нагадаємо, що зовсім недавно дружина Арсена Мірзояна співачка Тоня Матвієнко показала яскравий знімок зі свого весілля, яке було ще в 2011 році. На знімку Тоня надягає обручку на палець Арсена, а на задньому плані за цим всім спостерігає чарівний Олег Винник, який вів урочистий захід.

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