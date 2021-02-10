"Такий сьогодні день"

Популярна українська співачка Джамала показала стильний образ у чорному

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram.

На фото красуня продемонструвала шанувальникам свій зухвалий образ. Так, співачка позувала в стильній чорній кофті в обтяжку з кокетливою блискавки на грудях, а також ретро-штанях з розкльошеним низом. Доповнила її образ стильна біла сумочка, що нагадує клавіші піаніно.

Доповнює образ співачки її стильна стрижка з чубчиком.

На знімках Джамала посміхається і виглядає дуже щасливою.

"Спочатку крута репетиція шоу, про яке я ще не можу розповісти, потім нова сумка і багато прикрас. Такий сьогодні день", - підписала фото співачка.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Як ви схудли!", "Ви чарівні! Але якась божевільно нереально красива студія! Що це?", "Світіться зсередини", "а чого це ти така худа?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Джамала виклала на своїй сторінці серію фото, зроблених в перерві між роботою.

Вона постала у вільній чорній кофті і екстравагантних сережках, що нагадують білизняні прищіпки. Виконавиця також зробила собі зухвалий макіяж з блискучими тінями на повіках і розкішну зачіску з завитими волоссям.

Нагадаємо, блискуча Джамала побешкетувала з подругою-красунею, кадри закулісся облетіли мережу: "Скучила...".

Як повідомляла Politeka, Джамала в безформному одязі заявила про несподіваний результат своєї дієти: "Вишенька на торті!".

Також Politeka писала, що грайлива Джамала показала, що приховує за широким одягом: "мрій".