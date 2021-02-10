Покрещук вразила новим фото, фігура - блиск, але вилиці...

Відома дивачка, українська модель Анастасія Покрещук, яка більшою мірою стала популярною через те, що збільшила собі вилиці, обожнює епатаж та створює навколо своєї персони багато галасу. Останнє фото Покрещук розмістила на своїй сторінці в Instgaram, пише Politeka.net, та поцікавилась у шанувальників, чи подобається їй таке фото.

Цікаво, що багатьом фанатам подобається вигляд малиноволосої дівчини з велетенськими вилицями та збільшеними губами. На фото модель похизувалася ідеальною фігурою у шкіряному вбранні.

В кадрі Анастасія стоїть боком, щоб показати свої ідеальні форми. "Красива?))", - запитала дівчина.

Фанати по різному реагують на вигляд моделі. Дехто досі дивується, чому молода і красива дівчина так зіпсувала своє обличчя. Адже вилиці Настя накачала собі сама. Для того вона витратила понад 60 тисяч гривень та дуже цінує своє дивацтво, виставляючи його всім на показ. Раніше Анастасія взяла участь у відомому шоу "Від пацанки до панянки".

Багато фанатів висловили захоплення своєю кумиркою: "💣💣💣 Ахринітельна 🔥🔥🔥", "Шедевр!", "Не ну 🔥🔥🔥🔥розкішна жінка", "Як завжди шикарна! ❤️".

Проте багато підписників жахають вилиці Анастасії, вони дивуються, чому дівчина так познущалася над собою:

"Чому ви зробили ці моторошні вилиці? Вони ж жах не гарно як виглядають!", "Зайка, прибери вилиці, ти без них краща", "Ну не знаю, звикнути до них не можна. Жах - це м'яко сказано", "🤢🤢🤢🤢🤢😫😫😫😫😱😱😱😱😱🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮".

Нагадаємо, що зірка шоу "Від пацанки до панянки" Покрещук жорстко висловилася про дітей: "Не йому ходити кулькою-виродком...".

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