Шоу "Маска" продовжує інтригувати українців

На одному з українських телеканалах не так давно стартувало шоу "Маска", яке вже встигло завоювати велику популярність, пише Politeka.net. Кожен учасник добре справляється зі своєю роллю, і вгадати, хто ховається під костюмом - завдання не з легких.

На офіційній сторінці шоу в Instagram запропонували вгадати, хто ховається під маскою Носорога.

"Хто ховається під маскою мужнього Носорога?

Голосуйте в коментарях цифрою 1/2/3 або пишіть свій варіант 👇", - йдеться в повідомленні.

Можливими варіантами стали: українські актори Тарас Цимбалюк і Михайло Кукуюк, а також співак Потап.

За п'ять годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі стали будувати свої здогади і називали навіть свої варіанти.

"Тарас Цимбалюк!!!", "А я впевнена що це Тарас Цимбалюк) зростання схожий сильно)", "Каднай", "Олег Скрипка", " сенс цих опитувань? В опитуванні про лисицю у варіантах Шоптенко навіть і не було...", "Думаю варіант 1 Тарас Цимбалюк) він теж якраз в розлученні і голос схожий з маскою Носорога)", "у мене 2 варіанти: Потап або Михайло Кукуюк ... Я не можу зробити вибір між двома ... Дуже, важко ((( " , "Віталій Вірастюк", "можна якусь підказку?", "Тарас Цимбалюк)) він теж актор, і співає непогано)", " а може Дан Балан?) Він теж холостяк і зріст підходить 😏 ", - написали користувачі мережі.

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