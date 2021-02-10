Шоу "Маска" продолжает интриговать украинцев

На одном из украинских телеканалах не так давно стартовало шоу "Маска", которое уже успело завоевать большую популярность, пишет Politeka.net. Каждый участник хорошо справляется со своей ролью, и угадать, кто прячется под костюмом - задача не из легких.

На официальной странице шоу в Инстаграм предложили угадать, кто скрывается под маской Носорога.

"Кто скрывается под маской мужественного Носорога?

Голосуйте в комментариях цифрой 1/2/3 или пишите свой вариант 👇", - говорится в сообщении.

Возможными вариантами стали: украинские актеры Тарас Цымбалюк и Михаил Кукуюк, а также певец Потап.

За пять часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети стали строить свои догадки и называли даже свои варианты.

"Тарас Цымбалюк!!!", "А я уверена что это Тарас Цимбалюк) Рост похож сильно)", "Каднай", "Олег Скрипка", "Смысл этих опросов? В опросе про Лису в вариантах Шоптенко даже и не было...", "Думаю вариант 1 Тарас Цимбалюк) Он тоже как раз в разводе и голос похож с маской Носорога)", "У меня 2 варианта: Потап или Михаил Кукуюк ... Я не могу сделать выбор между двумя ... Очень трудно (((", "Виталий Вирастюк", "Можно какую-то подсказку?", "Тарас Цимбалюк)) Он тоже актер, и поет неплохо) "," А может Дан Балан?) Он тоже холостяк и рост подходит 😏 ", - написали пользователи сети.

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