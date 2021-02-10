Відомий український шоумен і ведучий шоу «Маска» Володимир Остапчук показав, чим зайнявся на відпочинку на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, Остапчук поділився новим соковитим фото з сонячного курорту на своїй сторінці в Instagram. У пості ведучий розповів про одне зі своїх захоплень.

"Я обожнюю читати. Моя бабуся була директором бібліотеки в університеті, дядько письменником, в моїй кімнаті завжди було повно книг і, напевно, логічно, що з самого дитинства я обожнюю книги: вид, запах, і все що з ними пов'язано", - зізнався Остапчук.

Свій пост він супроводив відповідним фото. На знімку можна побачити, як ведучий затишно влаштувався на сітці, натягнутій прямо над блакитною водою, і, підклавши під голову подушку, читає книгу. Відзначимо, що його дружини, з якою шоумен відправився на відпочинок, в кадрі не видно.

Шанувальники артиста тут же почали коментувати його пост, розповідаючи про свої улюблені книги.

"Книги-кайф) за всіма авторам згодна, абслютлі", "ковдра в +30 навіщо?", "Ну просто вогонь", "гарного і продуктивного відпочинку Вам Володимир", "ти сексуальний романтик книг", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Остапчук з дружиною зробили досить пікантне фото.

У кадрі постав, ймовірно, повністю оголений телеведучий. Очі Володимира були приховані за темними окулярами.

Христина витягнула руку, в якій затиснула ківі. Тим самим дівчина закрила найінтимніші частини тіла зірки телебачення.

Нагадаємо, струнка дружина Остапчука блиснула ідеальними формами на Мальдівах, гаряче фото: "Кріс, ти найкраща".

Як повідомляла Politeka, Остапчук приголомшив кадрами з акулами і летючими собаками, відпустка стає небезпечною.

Також Politeka писала, що безсоромний Остапчук посвітив своїм "фруктом", повністю роздягнувшись на відпочинку: "Полякова бед заздрити".