Ксенія Мішина підкорила українців польотом на гойдалці

Головна "холостячка" країни Ксенія Мішина продовжує радувати шанувальників яскравими знімками з Домінікани, де вони з Олександром Еллертом, який підкорив серце української актриси, відпочивають разом з дітьми. Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Мішина показала фото "польоту" на гойдалки на величезній висоті.

"Політ разом з @ellert_a ❤️💚", - написала під знімком Ксенія.

На фото дівчина розгойдується на гойдалці, на висоті пташиного польоту. Неймовірно красивий вигляд зачарував фанатів Ксенії. На такий екстремальний політ не кожен наважиться, а Ксенія з посмішкою летить на висоті пташиного польоту абсолютно без страховки.

Одним з перших фото прокоментував колега Ксенії актор Тарас Цимбалюк. "Це Скадовськ?"- пожартував актор.

"Ух, так страшно, не кожна на таке наважиться...", "Ксюша не улітай від Елерта😁 😁 🤣 😍","Боюся уявити який розрив очікується на 14-е лютого❤️💚", "Яка ви красива, а головне щаслива! Будьте такою завжди❤️💚", "Нервово чекаю спільну фотку на день закоханих❤️", "Яка краса) я б теж так покаталася. 🔥 Було страшно?", "🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️👏👏ОГО🔥 🔥", "Вау як круто 😍 🔥 нереально👌", "Як це красиво! 😍 Ксю, ти ще прекрасніше❤️🙌", - написали схвильовані фанати.

Варто сказати, що Олександр у своєму сторіс також прокоментував фото Ксенії оригінальним способом. Гуморист "відповів" на запитання шанувальників, "а де ж Еллерт", розмістивши під такий знімок:

Раніше Ксенія в сторіс виклала зворушливе чуттєве відео. Актриса змогла зняти в сторіс момент, коли, прокинувшись вранці, Олександр Еллерт захотів поцілувати свою кохану. Він акуратно нахилився до неї і почав ласкаво цілувати Ксенію в щічку і вушко, поки заспана, але щаслива Мішина обіймала коханого за плечі.

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