Популярна співачка українського походження Віра Брежнєва подражнила апетитним видом на пляжі
Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки з'явився її архівний знімок. На фото артистка сиділа на жовтому пісочку, схрестивши ноги і поклавши на них голову. На Вірі була надіта біла сорочка, яку вона розстебнула і спустила з плечей. Крім цього, на співачці були коротенькі шортики, які практично нічого не прикрили. Ніжки звели з розуму шанувальників поп-діви.
Віра розпустила волосся, зробивши свій образ максимально ніжним і жіночним. Її руки прикрашали браслети і мотузочки.
"Сильні люди завжди прості...в цьому їх сила", - підписали фото автори аккаунта.
У коментарях красуні залишили кілька приємних слів.
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"Яка красива", "мені вона дуже подобається", «коли вийде нова пісня і кліп Віри Брежнєвої», "мила дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Віра Брежнєва вразила красою в розкішному вбранні. Складалося враження, що наряд створений з безлічі білих пелюсток. Брежнєва зачесала волосся, доповнивши свій образ легким макіяжем. Виглядала артистка як казкова принцеса.
Нагадаємо, що Брежнєва похвалилася улюбленою розвагою з Меладзе, здивувавши зовнішністю:"різниці у віці не помітно".
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