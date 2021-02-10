Популярна співачка українського походження Віра Брежнєва подражнила апетитним видом на пляжі

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки з'явився її архівний знімок. На фото артистка сиділа на жовтому пісочку, схрестивши ноги і поклавши на них голову. На Вірі була надіта біла сорочка, яку вона розстебнула і спустила з плечей. Крім цього, на співачці були коротенькі шортики, які практично нічого не прикрили. Ніжки звели з розуму шанувальників поп-діви.

Віра розпустила волосся, зробивши свій образ максимально ніжним і жіночним. Її руки прикрашали браслети і мотузочки.

"Сильні люди завжди прості...в цьому їх сила", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях красуні залишили кілька приємних слів.

"Яка красива", "мені вона дуже подобається", «коли вийде нова пісня і кліп Віри Брежнєвої», "мила дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Віра Брежнєва вразила красою в розкішному вбранні. Складалося враження, що наряд створений з безлічі білих пелюсток. Брежнєва зачесала волосся, доповнивши свій образ легким макіяжем. Виглядала артистка як казкова принцеса.

Нагадаємо, що Брежнєва похвалилася улюбленою розвагою з Меладзе, здивувавши зовнішністю:"різниці у віці не помітно".

Як повідомляла Politeka, Брежнєва відверто розповіла про те, як їй доводиться "працювати" над відносинами: "гра в одні ворота...".

Також Politeka писала, що молодша дочка Брежнєвої затьмарила красуню-маму безбашенним танцем, співачка не стрималася: "я тебе...".