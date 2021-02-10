Дочка відомої української співачки Олі Полякової показала себе в образі зухвалої рокерши
15-річна Маша Полякова поділилася новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net.
Так, дівчина вирішила показати одне зі своїх захоплень. На фото вона позує з електрогітарою в руках. Одягнена Маша, як справжня рокерша, у все чорне. На ній короткий топік і джинси, а також масивний шкіряний ремінь із залізними прикрасами.
Поруч з Машею стоїть ще один гітарист. Підліткам явно подобається представляти себе ефектними музикантами.
"На якому інструменті ви б хотіли навчитися грати, або вже граєте?" ,- підписала фото Полякова-молодша.
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Під її фото тут же почали з'являтися коментарі. Відзначилася в них і зіркова мама дівчинки.
"Класні", - написала Оля Полякова.
Підписники Маші приєдналися до її слів.
"Круті", "Милашки", "Шик", "красиві", - пишуть люди.
Раніше Маша розповідала, що задумала змінити зовнішність, але мучиться в роздумах. Вона розповіла про два бажаних варіанти в сторіз "Instagram".
Так, дівчина помітила, що їй добре йде коротша зачіска. У той же час, юна красуня не бажає позбавлятися від своїх розкішних локонів, тому звернулася за допомогою до користувачів соціальної мережі, тому що навіть зіркова мама не допоможе їй визначитися з вибором.
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