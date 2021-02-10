Закутана в снігу Могилевська з тугою в очах запросила фанатів поспілкуватися

Наталія Могилевська, відома українська співачка, яка не так давно кардинально змінила імідж, подібно до всіх зірок українського шоу-бізу продовжує спілкуватися з шанувальниками в Instgaram, "набиваючи" все більше фанатів. Як передає Poltteka.net, Могилевська розмістила чергове Селфі з питанням до шанувальників, який би фільм порадили їй дивитися.

"Вільний вечір. Порадьте серіал. Буду дивитися кіно і відповідати на ваші запитання в сторіс ❤️", - написала Могилевська.

Для своєї зимової фотосесії Наталя вибрала молочного кольору шубку і кавову шапочку, які дуже пасують знаменитості. Наталя зробила фото на вулиці про всю видимість у дворі свого будинку. Прекрасний макіяж підкреслив глибину очей Наталії.

Подруга Наталії, знаменита Ірина Білик оцінила лук зірки і порадила подивитися серіал "хід королеви". Вона написала: "Наташенька, подивися "Хід королеви". Мені сподобався!"

Фанати не упустили можливість і написали свої найулюбленіші серіали, однак і написали що зірка дуже красиво виглядає:

"Яка Ви Красунечка))!Просто немає слів🔥 🔥 🔥 🔥","Ви нереальна красуня!!! 🔥 пам'ятаю Вас ще з передачі "Шанс", ні трохи не змінилися👏","Чудово виглядаєте💞 💄", "Наташенька як приємно за вами спостерігати. Ви прекрасні. 💐", "Наталочка, ви така мила😍", "Красуня Наталя. Це не назва серіалу, а Наталя - красуня".

Нагадавши, Могилевська затьмарила все навколо своїм бездонним декольте, яке так і притягує погляд: "Вау!

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