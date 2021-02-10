Настя Каменських показала ніжні кадри її улюбленого фрагмента з власного кліпу

Як повідомляє Politeka.net, співачка поділилася зворушливим постом у своєму Instagram.

Так, Настя поділилася своїми думками з приводу моментів, які назавжди зберігаються в пам'яті людини.

"Деякі моменти і події ми назавжди зберігаємо в пам'яті і в серці - де б ми не були і що б ми не робили", - написала співачка.

Вона також поділилася коротким відрізком зі свого власного кліпу на пісню»Почуття". За словами Насті, їй дуже подобається цей момент у кліпі.

На кадрах Каменських позує перед дзеркалом у розкішній кремовій весільній сукні. Глибоке декольте і відкрита спина надає ніжному і романтичному поряд нотку пікантності.

На відео співачка виглядає в дзеркало, а потім повертається і направляє свій погляд в камеру.

Шанувальники Каменських тут же відреагували на її відео.

"Просто неймовірна", "який момент", "ніжно", "сукня просто ідеально сидить", "яка ви ніжна, і мила", "у вас таке гарне плаття весільне", "найкрасивіша дівчина в цьому світі", "дуже схожі тут, на Жаді з серіалу Клон", "Справжня Жінка", "Ну все принцеса", - пишуть люди.

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