Певица Настя Каменских всколыхнула публику трепетным откровением и новым фото

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала крупным планом в рубашке кирпичного оттенка.

Задумчивая Настя положила голову на руки, взъерошив кучерявые локоны и пристально посмотрев в камеру. Девушка подчеркнула свою необычную внешность нежным макияжем с акцентом на глаза.

Как известно, в январе певица пережила горькую утрату - не стало ее отца Алексея Жмура. После этого в Инстаграм Каменских стало больше "философских" постов. Звезда рассуждает о смысле жизни, взаимоотношениях и важных для нее вещах.

"Я всегда верю, что самое важное - ценить каждый момент. Каждый день замечать красоту, быть благодарным за возможность жить в этом мире, обнимать близких, любить и чувствовать, как любят тебя. Каждый день такой удивительный! Как хочется как можно больше познать, увидеть и сделать! Чтобы всегда понимать и чувствовать, что не упустили ни одной возможности исполнить свои мечты и сделать мир внутри и вокруг себя лучше", - говорится в новом сообщении.

Пользователи поддержали певицу комплиментами:

"Красивая!)😍"

"Какие правильные слова❤️"

"И, о чём задумалась NK❤️"

"Ммм, так🥰 и фото очень классное😍"

"Настюша, солнышко мы тебя любим 😍"

"Жить в кайф😍как я и всегда говорю))... жить каждой минутой, потому что не знаешь наступит ли "завтра" для тебя или нет)"

"Какая вы красивая и худенькая"

Напомним, Каменских о рассказала о ссорах с Потапом и что изменилось после смерти отца: "Оп, и все!"

Как сообщала Politeka, грустная Каменских размякла в кресле после громкой премьеры, заговорив о личном: «Не упускайте момент…»

Также Politeka писала, что уставшая Каменских выплеснула все свои чувства в лирическом видео после смерти отца: "Мурашки по коже"