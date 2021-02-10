Певица Настя Каменских всколыхнула публику трепетным откровением и новым фото
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала крупным планом в рубашке кирпичного оттенка.
Задумчивая Настя положила голову на руки, взъерошив кучерявые локоны и пристально посмотрев в камеру. Девушка подчеркнула свою необычную внешность нежным макияжем с акцентом на глаза.
Как известно, в январе певица пережила горькую утрату - не стало ее отца Алексея Жмура. После этого в Инстаграм Каменских стало больше "философских" постов. Звезда рассуждает о смысле жизни, взаимоотношениях и важных для нее вещах.
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"Я всегда верю, что самое важное - ценить каждый момент. Каждый день замечать красоту, быть благодарным за возможность жить в этом мире, обнимать близких, любить и чувствовать, как любят тебя. Каждый день такой удивительный! Как хочется как можно больше познать, увидеть и сделать! Чтобы всегда понимать и чувствовать, что не упустили ни одной возможности исполнить свои мечты и сделать мир внутри и вокруг себя лучше", - говорится в новом сообщении.
Пользователи поддержали певицу комплиментами:
"Красивая!)😍"
"Какие правильные слова❤️"
"И, о чём задумалась NK❤️"
"Ммм, так🥰 и фото очень классное😍"
"Настюша, солнышко мы тебя любим 😍"
"Жить в кайф😍как я и всегда говорю))... жить каждой минутой, потому что не знаешь наступит ли "завтра" для тебя или нет)"
"Какая вы красивая и худенькая"
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