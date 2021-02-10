Настя Каменских показала нежные кадры ее любимого фрагмента из собственного клипа
Как сообщает Politeka.net, певица поделилась трогательным постом в своем Инстаграм.
Так, Настя поделилась своими мыслями по поводу моментов, которые навсегда сохраняются в памяти человека.
«Некоторые моменты и события мы навсегда сохраняем в памяти и в сердце - где бы мы ни были и что бы мы не делали», - написала певица.
Она также поделилась коротким отрезком из своего собственного клипа на песню «Почуття». По словам Насти, ей очень нравится этот момент в клипе.
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На кадрах Каменских позирует перед зеркалом в роскошном кремовом свадебном платье. Глубокое декольте и открытая спина придает нежному и романтичному наряду нотку пикантности.
На видео певица смотрится в зеркало, а затем поворачивается и направляет свой взгляд в камеру.
Поклонники Каменских тут же отреагировали на ее видео.
«Просто невероятная», «Какой момент», «нежно», «платье просто идеально сидит», «Какая вы нежная, и милая», «У вас такое красивое платье свадебное», «Самая красивая девушка в этом мире», «Очень похожи здесь, на Жади из сериала Клон», «Настоящая женщина», «Ну все принцесса», - пишут люди.
Напомним, озорная Каменских засветила развлечения с Потапом в постели: «Маньяк, конечно».
Как сообщала Politeka, Настя Каменских излила душу после внезапной потери отца, признавшись: "Каждый день...".
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