Настя Каменских показала нежные кадры ее любимого фрагмента из собственного клипа

Как сообщает Politeka.net, певица поделилась трогательным постом в своем Инстаграм.

Так, Настя поделилась своими мыслями по поводу моментов, которые навсегда сохраняются в памяти человека.

«Некоторые моменты и события мы навсегда сохраняем в памяти и в сердце - где бы мы ни были и что бы мы не делали», - написала певица.

Она также поделилась коротким отрезком из своего собственного клипа на песню «Почуття». По словам Насти, ей очень нравится этот момент в клипе.

На кадрах Каменских позирует перед зеркалом в роскошном кремовом свадебном платье. Глубокое декольте и открытая спина придает нежному и романтичному наряду нотку пикантности.

На видео певица смотрится в зеркало, а затем поворачивается и направляет свой взгляд в камеру.

Поклонники Каменских тут же отреагировали на ее видео.

«Просто невероятная», «Какой момент», «нежно», «платье просто идеально сидит», «Какая вы нежная, и милая», «У вас такое красивое платье свадебное», «Самая красивая девушка в этом мире», «Очень похожи здесь, на Жади из сериала Клон», «Настоящая женщина», «Ну все принцесса», - пишут люди.

Напомним, озорная Каменских засветила развлечения с Потапом в постели: «Маньяк, конечно».

Как сообщала Politeka, Настя Каменских излила душу после внезапной потери отца, признавшись: "Каждый день...".

Также Politeka писала, что разгоряченный Потап на глазах у Каменских предался утехам с женой Позитива: личные кадры.