Українська співачка Злата Огневич стала жертвою шахраїв

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео-звернення, в якому ридаючи розповіла, як постраждала її репутація. Виявилося, що шахраї взяли у відомого бренду передоплату в розмірі 5 тисяч доларів за нібито співпрацю зі Златою. Сама співачка до цієї угоди відношення не мала, але від неї чекали виконання замовлення.

Ридаючи Злата зізналася, що це сльози відрази до людей, які могли так вчинити з нею.

«Шок. Скандал! Я в цілковитому сказі!!! Мрію, щоб в нашій країні злодіїв карали, як колись в арабських країнах: відрізали кінцівки, залежно від тяжкості злочину», - заявила Злата.

Вона зазначила, що ситуація сталася рік тому, але дізналася вона про неї тільки зараз. Співачка не розуміє, чому так довго мовчала друга сторона, і як можна було переслати такі великі гроші сторонній людині.

"Прошу Вас, будьте уважні і не довіряйте стороннім "людям", - написала Злата.

Співачка заявила, що буде особисто шукати шахрая і зробить все, щоб його покарали. Артистка твердо має намір довести ситуацію до кінця.

Нагадаємо, що Злата Огневич в купальнику вразила позами на пляжі, вставши на коліна: "мені шалено подобається".

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