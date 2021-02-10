Чоловік Пугачової Максим Галкін розсмішив шанувальників молодіжної мережі TikTok, станцювавши під Сердючку

Максим Галкін чоловік 71-річної Алли Пугачової вирішив розвивати не тільки свій Instagram, але і TilTok. Комік зняв відео, в якому танцює забавні рухи разом з групою "Dream Team House" під відомий хіт Вєрки Сердючки "Все будет хорошо!", передавати Politeka.net.

Гуморист на відео знаходиться на сходовому прольоті. Хлопець з "Dream Team House" показує Галкіну рухи руками, той повторює, а потім всі, разом з молодою командою починають "відриватися" під запальну музику Сердючки.

Шанувальники, які побачили запальний танець Галкіна, як ритмічно він рухається під слова "Ой, відчуваю я, дівки, загуляю", стали коментувати і нахвалювати гумориста, назвавши того гумористом та тіктокером від Бога. Коментарі посипалися як з рогу достатку:

"Максим, ну просто респект, даю прогноз, Ви тіктокер від Бога!", "Галкін, звичайно, вогонь, і з гумором все відмінно, і взагалі відмінно!", "Щоночі береться за старе!", "Макс, давно пора, засидівся ти!", "Загуляй!, Так відірвуть всі!", "А бабуся тобі дозволяє з такими хлопчика дружити?", "Молодець Максим, і дітками і підлітками і з людьми прекрасного віку дружити вміє, знайти спільну мову!"

Відомо, що Максим Галкін обожнює знімати відео. Він часто ділиться з фанатами невеликими відео фактами свого сімейного життя, підживлюючи популярність свою, Аллу Борисівни і звичайно двох маленьких діток - Лізи і Гарії Галкіних.

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