Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма похвалився красунею-дружиною

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram танцюрист опублікував відео, на якому зняв Лілію у всій красі.

Як відомо, зараз сім'я хореографа відпочиває в США. Влад разом з дружиною і сином подорожує по Америці і ділиться подробицями подорожі. Варто відзначити, що під час поїздки Лілія і Влад постійно фотографуються, щоб було чим наповнювати стрічку в Instagram.

Цього разу Влад якраз зняв процес зйомки. На відео спортивна дружина хореографа позувала в коротеньких шортиках, рожевій кофті з довгими рукавами і бейсболці. Лілія розпустила своє довге волосся, що зробило кадр особливо яскравим.

Але вся увага глядачів і люблячого чоловіка була прикута до красивих підкачаних ніжок дівчини. Непристойно короткі шорти так захопили Яму, що він зняв їх крупним планом, акцентувавши на них увагу.

Раніше ми писали, що Влад Яма помірявся біцепсами з відомим бодібілдером. У США хореограф зустрівся з відомим качком Сергієм Палкіним і ще одним сертифікованим тренером. Чоловіки вирішили продемонструвати свої біцепси, і порівняти, хто крутіше.

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" розважився з красунею-дружиною на набережній в Майамі:"Ідеальна пара".

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" в суперобтягуючому вбранні і корсеті спокусила "дарами природи":"Аж дзвенять".

Також Politeka писала, що втомлений від розваг Влад Яма з "Танців з зірками" віддався медитації на березі океану:"захоплює дух".