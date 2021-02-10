Відома українська телеведуча Ольга Фреймут сходила в гості на тренування збірної України з художньої гімнастики

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото і відео зі спортивного залу, де тренуються юні спортсмени. На фото Ольга позувала поруч з тренером збірної Іриною Дерюгіною. Фреймут була одягнена в темну сукню вільного крою.

Ольга зізналася, що змінила деякі свої погляди після цієї зустрічі.

"Який чарівний день з Іриною Дерюгіною. Дивилася, як тренується збірна України з художньої гімнастики. День, який змінив деякі погляди на життя. Пишаюся", - підписала фото зірка.

У коментарях під постом стали обговорювати умови, в яких змушені тренуватися українські спортсмени, які готуються до міжнародних змагань. Крім цього, шанувальники залишили Ользі багато хороших відгуків під постом.

"Умови не найкращі, як для збірної України", "Як наші гімнастки можуть ще завойовувати призові місця? Тренуватися в таких тісних умовах... неначе зал в простому навчальному закладі", "Подумала Гузєєва», «Оля чекаємо вас з новими проектами з перевірками ресторанів і міст у всіх сферах послуг», "які всі худенькі", - пишуть користувачі Мережі.

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