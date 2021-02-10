Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут сходила в гости на тренировку сборной Украины по художественной гимнастике

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото и видео со спортивного зала, где тренируются юные спортсмены. На фото Ольга позировала рядом с тренером сборной Ириной Дерюгиной. Фреймут была одета в темное платье свободного кроя.

Ольга призналась, что изменила некоторые свои взгляды после этой встречи.

«Какой волшебный день с Ириной Дерюгиной. Смотрела, как тренируется сборная Украины по художественной гимнастике. День, который изменил некоторые взгляды на жизнь. Горжусь», - подписала фото звезда.

В комментариях под постом стали обсуждать условия, в которых вынуждены тренироваться украинские спортсмены, которые готовятся к международным соревнованиям. Кроме этого, поклонники оставили Ольге много хороших отзывов под постом.

«Условия не самые лучшие, как для сборной Украины», «Как наши гимнастки могут еще завоевывать призовые места? Тренироваться в таких тесных условиях... как будто зал в простом учебном заведении», «Подумала Гузеева», «Оля ждем вас с новыми проектами с проверками ресторанов и городов во всех сферах услуг», «Какие все худенькие», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Фреймут внезапно забыла о манерах, выставив свои "ягодки" напоказ: "Клеопатра".

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