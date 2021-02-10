Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" після бурхливого дня народження опинилася в Буковелі

Відомий фотограф, і суддя з "Супер топ-модель по-українськи" після недавнього бурхливого святкування дня народження, опинилася просто в горах, пише Politeka. Про це Плакидюк розповіла у своєму Instagram, розмістивши прекрасне фото на вершині одного з підйомників у Буковелі.

На фото Соня стоїть на горі, сніжинки кружляють навколо її, дівчина зігнулася і відставила красиво руку. На тлі видно білі горби гір і лижна дорога. Соня написала: "Не на лижах, а могла б!",- підписала фото знаменитість.

Для фотосесії Плакидюк вибрала сіру куртку і темні термо штани. Напереваги у дівчини висить Червона сумочка. Рудоволоса красуня зробила акцент на губах, використавши яркокрасную помаду.

"З нашої серії)) лижі це добре, але глінтвейн - краще))", "️ ️ як же красиво встала🦊", "і так добре) красуня!!!❤ ️ ", "Ви схожі на червону шапочку😍", " Богиня наша, киця-мациця 😍", " Соня, ви шикарні і взимку, і влітку..... у будь-яких образах...., а лижі спробуйте, це кайф! Вам точно сподобається!",- відгукнулися Передплатники, які невпинно стежать за життєдіяльністю знаменитості.

Днем раніше дівчина розміщувала кілька яскравих фото і дякувала друзям за привітання. Відомо, що до привітань знаменитості приєдналося багато зірок українського шоубізу і друзі, словом всі, хто тільки знає Соню.

Нагадавши, Плакидюк з " Супер топ-модель по-українськи "відзначає 32-річчя, Костромічова не залишилася осторонь:"Моя богиня".

Раніше Politeka повідомляла, що Плакидюк з " Супер топ-модель по-українськи "скинула ліфчик на честь особливої дати, Дімопулос не встояла:" Божечки...".

На сайті Politeka писали, що Плакидюк з " Супер топ-модель по-українськи "в прозорій спідниці захопила Лесю Нікітюк:" Ах, яка принадність..."