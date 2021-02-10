Ведуча ТСН на "1+1" Марічка Падалко вразила екстремальними розвагами своїх дітей
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала два відео, на яких її діти радіють снігу. На першому ролику дочка зірки валялася в снігу, а на другому з'їжджала з екстремальної гірки, змітаючи все на своєму шляху.
"У Києві закрили школи! У КМДА повідомили, що, щонайменше, завтра-післязавтра діти через погодні умови залишатимуться вдома. Нас ця новина застала в розпал снігових пригод. Перше відео про те, на що була схожа наша дорога пішки в школу попередні два дні", - підписала відео телеведуча.
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У коментарях Марічці залишили кілька захоплених відгуків.
"Круто, стільки снігу .. надішліть нам трохи", "очманіти намело!", "Скільки радості у дітей справжній сніг", "у нас в країні як сніг, так це апокаліпсис", "Клас! Заздрю! А у нас на Миколаєвщині всю ніч лив дощ", "Вечори на хуторі поблизу Диканьки! Прекрасний час для дітей!",- пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Марічка Падалко похвалилася засніженим обличчям. Вона вивалялася в снігу, перетворившись на справжню Снігуроньку.
Нагадаємо, що щаслива Марічка Падалко показала, якою красунею росте її 12-річна дочка: "схожа на тата".
Як повідомляла Politeka, смілива Марічка Падалко в екстремальному міні засвітилася на модному показі: "Маруся, фантастично!".
Також Politeka писала, що Марічка Падалко вразила образом фатальної красуні в шкірі і "пір'їнках":"Прямо Марлен Дітріх".