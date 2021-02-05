Відома українська телеведуча Марічка Падалко вразила атмосферними фото в фатальному образі

Як повідомляє Politeka.net, ведуча поділилася новими знімками в Instagram і розповіла про свої взаємини з модою.

«"Ой, ті пір'ячко ...?» - я запитала стилістів на зйомках, трохи скрививши обличчя. Мене складно назвати модницею, тому я не бачу то, що можуть заздалегідь розгледіти в дивних нарядах професійні стилісти, поєднати їх з людиною і створити незвичайний образ. Всю фотосесію ми робили в іншому вбранні, що видно з backstage відео. Ну і «пір'їнка» на кінець, коли майже розійшлися, "щоб не пропадало» ,- пояснила ведуча.

На знімках вона постала в тому самому образі «з пір'їнками». Судячи з фото, мова йде про розкішну вечірню сукню. Темно-сірий наряд з відкритими плечима і верхом, що нагадує корсет, дійсно привертає до себе увагу завдяки своєрідним «пір'їнкам» на грудях. Судячи з усього, сукня зроблена з матеріалу»під шкіру".

Шанувальників ведучої явно вразив її розкішний образ.

"Дуже красиво. Ваш образ шалено вам йде)) що значить працюють Профі», «наша Грейс Келлі», «яка ви чарівна", " Добрий вечір, Марічка. Яка ви неймовірно чарівна як королева і дуже турботлива матуся. Бажаю міцного здоров'я і гарного вечора», «прям Марлен Дітріх...Ефектна дуже " » - пишуть люди.

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