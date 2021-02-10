Ведущая ТСН на "1+1" Маричка Падалко поразила экстремальными развлечениями своих детей

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала два видео, на которых ее дети радуются снегу. На первом ролике дочка звезды валялась в снегу, а на втором съезжала с экстремальной горки, сметая все на своем пути.

«В Киеве закрыли школы! В КГГА сообщили, что, по меньшей мере, завтра-послезавтра дети из-за погодных условий будут оставаться дома. Нас эта новость застала в разгар снежных приключений. Первое видео о том, на что была похожа наша дорога пешком в школу предыдущие два дня», - подписала видео телеведущая.

В комментариях Маричке оставили несколько восторженных отзывов.

«Круто, столько снега .. пришлите нам немного», «Обалдеть намело!», «Сколько радости у детей настоящий снег», «У нас в стране как снег, так это апокалипсис», «Класс! Завидую! А у нас на Николаевщине всю ночь лил дождь», «Вечера на хуторе близ Диканьки! Прекрасное время для детей!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Маричка Падалко похвасталась заснеженным лицом. Она вывалялась в снегу, превратившись в настоящую Снегурочку.

Напомним, что счастливая Маричка Падалко показала, какой красавицей растет ее 12-летняя дочь: "Похожа на папу".

Как сообщала Politeka, смелая Маричка Падалко в экстремальном мини засветилась на модном показе: "Маруся, фантастически!".

Также Politeka писала, что Маричка Падалко сразила образом роковой красотки в коже и "перышках": "Прямо Марлен Дитрих".