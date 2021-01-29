Відома українська телеведуча Марічка Падалко показала доньку і заговорила про майбутнє дітей

Марічка Падалко на своїй сторінці в Instagram показала старшу дочку, яка скоро вже наздожене маму і піде вчиться. Вже зараз мама замислюється про майбутнє своєї дитини і розповіла про це українцям, пише Politeka.net.

Марічка Падалко на знімку стоїть поруч зі старшою донькою Марією, яка вже майже наздогнала знамениту маму по зросту і готова похвалитися такими ж яскравими красивими очима, як і у неї. І мама, і дочка воліють короткі, хоч і різні стрижки і люблять посміхатися на камеру.

Для знімка Марічка Падалко трохи відійшла від свого класичного стилю одягу, який вона вважає за краще надягати для роботи, і одяглася в просту і комфортну спортивну кофту на блискавці. Світлий рожевий відтінок підкреслив темне волосся і очі телеведучої, а також гармонійно поєднувався з її світлою шкірою.

Водночас Марія почала брати приклад з мами і для появи перед камерою одягла стильний піджак коричневого кольору, а під низ - просту трикотажну футболку. Білий колір врівноважив образ, а правильне освітлення додало шкірі дівчинки м'яке сяйво.

Телеведуча зізналася, що вже зараз дбає про те, щоб її 12-річна дочка визначила свій шлях у житті самостійно і проявила свої амбіції до кінця навчання в школі. А також розповіла шанувальникам про освітній конкурс для дівчаток від 14 років, в якому розігрується грант на освіту в кращому виші України.

Фанати Марічки Падалко у своїх коментарях до публікації відзначили, що Марія дуже схожа на свою маму і написали, що вони обидві дуже красиві.

"Схожі", "Захоплюємося вами", "Дві красуні", "Доня така красива , змінила зачіску", "Аааа, як же донька на вас схожа, я спочатку подумала, що це фотошоп і ви поєднали два своїх фото", - написали фоловери в соцмережі, але Марічка Падалко дещо іншої думки про це.

"В родині існує думка, що Маша схожа на тата (тільки тсссс)",- відповіла телеведуча.

Варто відзначити, що Марічка Падалко зі своїм чоловіком Єгором Соболєвим виховує трьох дітей: сина Михайла, і дочок Марію і Катерину. Телеведуча часто хвалиться сімейними знімками на своїй сторінці, показуючи затишну атмосферу, яка панує в їх великій родині.

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