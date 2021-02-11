Андраде і Позитив знову засвітилися на спільному фото

Мішель Андраде і Позитив, нові ведучі української версії "Орел і решка" показали кілька кадрів пригод, які очікують телеглядачів. Як передає Politeka.net, в сторіс на своїй сторінці в Instagram молода співачка розмістила анонс шоу.

В анонсі сказано, що шоу стартує вже в суботу 13 лютого. У кадрі-трохи сумна Мішель і щасливий Позитив. Дівчина одягла шортики і топ, і зав'язала волосся косинкою, а ось Позитив дуже змінився. Він надів величезну футболку і розвів руки в сторони. Мабуть реп-виконавець щось кричить, від задоволення. Він не зумів стримати емоції і показав себе у всій красі.

Дизайнери вирішили трохи прикрасити артистів. Вони "домалювали" Позитиву сині вуса, від чого хлопець виглядає ще більш щасливим, хоч і трохи дивним. А Мішель "наділи" на голову святковий ковпачок.

Відомо, що Мішель і Позитив вирушили до Болівії, і там будуть "відкривати" тревел-проект.

В одному з інтерв'ю, Мішель зізналася, що перебрала з болівійською кухнею, однак це не завадило їй впоратися з роллю ведучої. Позитив зізнався, що згорів на сонці, і тому довелося приховувати «засмагу таксиста» під балахоністим одягом.

Не так давно ми писали, що парочка, якій приписую роман випустила спільний трек, під романтичною назвою "100 тисяч хвилин". На своє перше велике інтерв'ю парочка вбралася в однакові одягу. Це було так мило, що шанувальники знову заговорили про роман.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде перевершила Дорофєєву, блиснувши фігуркою біля позитиву: "солодка парочка».

Раніше на портал Politeka ми повідомляли, що Мішель Андраде і Позитив підігріли чутки про роман, пару можна привітати: "Така атмосферна…».

Також на Politeka писала, що Мішель Андраде застали в ліжку з Позитивом, ховалися недовго:»Потап і Настя раніше теж так...".