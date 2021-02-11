Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе і обновку

На кадрах Кузнєцова здалася в костюмі з мереживним декольте. Міла залишила волосся розпущеним, а верхню частину - халатик, відчинила, показуючи пишний бюст. Модель красувалася перед камерою і хвалилася нарядом, який тільки купила. Дівчина запитала думку у фанатів,як він їм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку мій Инстамир. Хто може як я? Прокинулася, посміхнулася і вже красива. До речі, як вам мій новий костюмчик. По-моєму-бомба-ракета", - сказала зірка в ролику, який опублікувала в сторіс Instagram.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Мила, у Вас шикарна фігурка!!!", "Круто", "класна, просто вогонь", "які вони великі і хороші, я міг до них доторкнутися б", "а вирізи все сміливіше", "мабуть, це прекрасно".

Ми писали, що модель Міла Кузнєцова проте продовжує радувати шанувальників "літніми" фото.

Так, відома модель запостила в своєму акаунті фото, на якому вона позує на лавці з традиційно дуже відвертим декольте в Білій кофтині.

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