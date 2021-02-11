Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, показала себе і обновку
На кадрах Кузнєцова здалася в костюмі з мереживним декольте. Міла залишила волосся розпущеним, а верхню частину - халатик, відчинила, показуючи пишний бюст. Модель красувалася перед камерою і хвалилася нарядом, який тільки купила. Дівчина запитала думку у фанатів,як він їм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Доброго ранку мій Инстамир. Хто може як я? Прокинулася, посміхнулася і вже красива. До речі, як вам мій новий костюмчик. По-моєму-бомба-ракета", - сказала зірка в ролику, який опублікувала в сторіс Instagram.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Трагедія сколихнула Харків: тіло зниклої дитини знайшли під мостом, деталі
Трагедія сталася з чоловіком у центрі Харкова біля метро: моторошне фото
Зірка 1+1 Соломія Вітвіцька приголомшила сумною звісткою про чоловіка: "О, Боже, як шкода"
"До останнього приймав пацієнтів": раптово не стало українського лікаря, який пів життя рятував дітей
"Мила, у Вас шикарна фігурка!!!", "Круто", "класна, просто вогонь", "які вони великі і хороші, я міг до них доторкнутися б", "а вирізи все сміливіше", "мабуть, це прекрасно".
Ми писали, що модель Міла Кузнєцова проте продовжує радувати шанувальників "літніми" фото.
Так, відома модель запостила в своєму акаунті фото, на якому вона позує на лавці з традиційно дуже відвертим декольте в Білій кофтині.
Нагадаємо, Українка з 15-розміром засліпила бездонним декольте, "паралізувавши" радіостанцію
А ще Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста на біговій доріжці не втримала "близнючок" в декольте
Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром спеціально вип'ятила бюст, відчинивши кофту