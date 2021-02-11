Колишня учасниця проєкту "Від пацанки до панянки", епатажна блогерка Анастасія Покрещук, яка "славиться" чисельними пластичними операціями, показала себе в незвичному образі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на акаунт знаменитості у соцмережі.
Так, на своїй сторінці дівчина опублікувала відео, як вона розчищує сніг біля свого будинку. Анастасію знімала на камеру телефону сусідка, проїжджаючи повз будинок блогерки на машині.
"Так, хто тут у нас є? А це ж наша зірка!" - посміялась дівчина.
У відповідь Анастасія привіталась та нецензнузрно висловилась.
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"Я розгрібаю собі шлях. Я знаю, я прекрасна", - сказала блогерка.
Зовнішній вигляд Анастасії був і справді дуже нетиповим для неї - вона була з лопатою у чоботах, з шарфом на голові та у великому пуховику.
Фоловери дівчини посміялись з її стилю, а деякі взагалі не впізнали її.
"Я спочатку подумала, що алкашка якась. Будете багаті", "Ось розумниця", "Я спочатку подумала, що це якась бабка, поки обличчя не побачила", - пишуть у коментарях.
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