Колишня учасниця проєкту "Від пацанки до панянки", епатажна блогерка Анастасія Покрещук, яка "славиться" чисельними пластичними операціями, показала себе в незвичному образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на акаунт знаменитості у соцмережі.

Так, на своїй сторінці дівчина опублікувала відео, як вона розчищує сніг біля свого будинку. Анастасію знімала на камеру телефону сусідка, проїжджаючи повз будинок блогерки на машині.

"Так, хто тут у нас є? А це ж наша зірка!" - посміялась дівчина.

У відповідь Анастасія привіталась та нецензнузрно висловилась.

"Я розгрібаю собі шлях. Я знаю, я прекрасна", - сказала блогерка.

Зовнішній вигляд Анастасії був і справді дуже нетиповим для неї - вона була з лопатою у чоботах, з шарфом на голові та у великому пуховику.

Фоловери дівчини посміялись з її стилю, а деякі взагалі не впізнали її.

"Я спочатку подумала, що алкашка якась. Будете багаті", "Ось розумниця", "Я спочатку подумала, що це якась бабка, поки обличчя не побачила", - пишуть у коментарях.

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