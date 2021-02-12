Модель Міла Кузнєцова, яка володіє рекордним для України натуральним бюстом, здивувала шанувальників "раритетним" фото
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кузнєцової у соцмережі.
Так, модель виклала в себе в сторіс фотографію, зроблену явно не один рік тому. На світлині вона позує на узбережжі пляжу.
"Впізнали?" - запитала вона у фоловерів, запропонувавши варіанти відповідей "так" і "ні".
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Модель не стала розповідати, коли і де було зроблено фото, однак можна помітити, що на цьому кадрі вона е зовсім юна. Всі "принади" вже були при моделі, однак сама вона була більш стрункою. Також модель на той період ходила з русим кольором волосся, а зараз вона - блондинка.
Як відомо, 32-річна модель регулярно відвідує спортзал і намагається підтримувати свої пишні форми тіла в тонусі. Особливо видатна частина тіла Міли і її гордість - груди 15-го розміру. Причому, це натуральна груди, без силікону. Міла активно веде блог в соцмережі, де розповідає про свої досягнення, мотивує на заняття спортом. Крім того, Міла пояснює своїм фоловерам, як почуватись комфортно в будь-якій ситуації і не соромитися свого тіла, незалежно від його розміри.
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