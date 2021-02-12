Популярні артистки іноді перетворюються на пристрасних левиць заради зйомок у новому іміджі

Щоб не втрачати популярність, зірки нерідко змінюють образи, зачіски і вбрання досить кардинально. Також заради фотосесій зірки часто перетворюються до невпізнання. Представляємо вашій увазі топ фото зірок в пікантних образах, які сподобалися фанатам. Як видно, безсонні ночі стилістам були забезпечені:

На своєму довгоочікуваному виступі Світлана Лобода показала справжній майстер-клас. У чорному топі і спідниці артистка влаштувала дикі танці, показуючи справжню пристрасть:

"Вогонь, пристрасть емоції - це те, що бачите зі сцени ви. Багатогодинна праця і безсонні ночі - це те, що проходимо ми , щоб радувати вас знову і знову . Але як би не був складний цей шлях, виходячи на сцену і бачачи захват у ваших очах, іншої долі я собі не бажаю», - розповіла Світлана під чуттєвими кадрами.

Санта Дімопулос після схуднення на відпочинку вразила неймовірною фігурою в червоному бікіні:

"Коли нікуди не поспішаєш, не знаєш який сьогодні день і число, не думаєш що надіти, не фарбуєшся, не носиш взуття, забуваєш про телефон і турботи... Твориш і насолоджуєшся красою, спілкуванням з сім'єю, кожною миттю цієї чудової яскравості», - розповідає Санта, показуючи струнку фігуру після того, як скинула 18 кг.

Тіна Кароль зважилася на пристрасну зйомку зі стрічками, свічками і в чорному пікантному вбранні заради рекламного ролика власних духів.

"Солодкі ноти полуниці, пікантних цитрусів і ніжної троянди змішуються з пряними нотами бергамота, карамелі і ванілі», - запевнила Тіна, милуючись свічками, заради яких змінила свій імідж.

Надя Дорофєєва для свого першого сольного кліпу» горить " зважилася не тільки змінити зачіску, але ще і з'явилася в ролику в одному лише прозорому комбінезоні з великою сіточкою. Зухвалий і сміливий наряд разом з блондинистими локонами став одним з найбільш вдалих образів Наді.

Даша Ульянова після перемоги в 10 сезоні «Холостяка» не зменшує обертів і намагається показати, як розвивається далі. Нещодавно дівчина взяла участь у фотосесії, заради якої влаштувала переполох біля ліфта. Дівчина закинула ногу на стіну і з легкістю продемонструвала неймовірний шпагат, чим здивувала оточуючих.

Ані Лорак для свого кліпу вирішила вперше за довгий час вибрати відвертий наряд, короткий топ на багатьох кадрах ледь прикрив її бюст лише від частини, а міні-спідниця з рваним низом вдало зробила акцент на струнких ногах знаменитості.

Нагадаємо, що Ані Лорак блищала кільцем на безіменному пальці, колишній чоловік кусає лікті:"Так і світиться щастям".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак прийняла палючий позу в топіку з небезпечним декольте: "мої хороші...".

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