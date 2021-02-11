Популярна українська співачка Ані Лорак поділилася новим кадром, на якому позувала в домашньому образі

Артистка звикла отримувати компліменти, тому вирішила поділитися з шанувальниками кількома особистими фото і здивувати зміною образу. Цього разу Кароліна приховала струнку фігуру під вільним синім светром з високим коміром без принтів і аксесуарів.

Легкий макіяж, проста зачіска і шкіряні штани створили просто і яскравий образ зірки. Варто відзначити, що Кароліна більше не ховає фігуру під вільним одягом, як це було до того, як вона схудла. Нещодавно співачка показала в тісному костюмі, як проводить час у спортзалі і стала помітно популярнішою, адже продовжує підтримувати форму щодня.

Затишний образ знаменитості залишив не менш враження для фанатів:

"Який у вас настрій: 1 або 2?✨ » - написала Кароліна.

"Найнеймовірніша, найчарівніша️️️; 1-завжди!); Які теплі, затишні знімки 😍 😍 а настрій виразно 1 😁 красуня❤️; ваші очі сяють! Ви дуже красива, Кароліна 😍; боже яке сонечко 😍 Ого, що з настроєм?; Яка гарна! 😍 ❤ ; Яка ж ви Сонячна 😍 😍така красива 😍 така посмішка 😍 настрій ближче до другого❤️; іскорки в очах, щаслива посмішка, ніжність у погляді; кароліночка сповнена сил і світиться від любові».

Кілька тижнів тому щаслива співачка заявила про поповнення в сім'я – артистка вирішила завести породистого цуценя, яким постійно захоплюється і милується. Справа в тому, що Кароліна вирішила купити породисту собачку. Мальтіпу є цуценям мальтійської болонки і той-пуделя.

І Кароліна настільки рада новому маленькому другу, що навіть влаштувала з ним фотосесію. У чорній шовковій піжамі і задоволена зірка з мінімумом макіяжу на обличчі і без прикрас посадила собі на руки малюка і показала, як проводить з ним час. Варто відзначити, що сама артистка вкрай рідко публікує щось особисте.

Нагадаємо, що Ані Лорак хизувалася кільцем на безіменному пальці, колишній чоловік кусає лікті:"Так і світиться щастям".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак прийняла палючу позу в топіку з небезпечним декольте: "мої хороші...".

Також Politeka писала, що щаслива Ані Лорак показала, з ким проводить вечори після розлучення: "який Шалений"