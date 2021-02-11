У шоу "Маска" зірки приховують свої обличчя, а детективам і глядачам пропонують вгадати учасника

Представники шоу дали підказки, хто може опинитися під маскою одного з героїв, пише Politeka.net. Цього разу шанувальникам програми назвали кілька імен.

На сторінці в Instagram опублікували фото можливих героїв шоу, які ховаються в костюмі Бабки.

Так, на фото представили дружину співака Сергія Бабкіна, Сніжану, виконавиць Аліну Гросу і Дашу Астаф'єву.

"Яка українська зірка може ховатися під маскою бабки? Голосуйте в коментарях цифрою 1/2/3 або пишіть свій варіант 👇", - написали автори поста.

За 15 хвилин пост зібрав понад 200 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі також пропонували свої варіанти.

"Мейхер, а Гросу - троянда"," Ірма Вітовська", " Аліна Гросу - це троянда❤🌹"," Аліна Гросу"," мабуть, Аліна Гросу"," Лілія Ребрик", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, в попередньому випуску свою особистість розкрила хореограф Олена Шоптенко, чим здивувала глядачів і детективів.

Зірка розповіла, що на ній був 12-тикілограмовий костюм лисиці. Танцівниця зізналася, що їй було важко рухатися в ньому на сцені. Наряд був важким, але зручним. Тільки щільність матеріалу, з якого костюм був зроблений заважала їй дихати, і після свого першого виступу від найсильнішої задишки, їй ледь не стало погано на сцені.

Все ж Олена щиро шкодує, що їй довелося покинути шоу. Вона заявила, що вже "зрослася зі своєю Лисичкою".

Нагадаємо, що Данилко не стримався через шоу "Маска", співакові потрібна допомога лікаря: "ніколи не міг подумати, що так...".

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