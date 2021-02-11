Український хореограф і суддя шоу" Танці з зірками " Влад Яма показав спортивні забави з сином

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Яма, який відпочиває з сім'єю в США, опублікував досить кумедне відео, пообіцявши незабаром показати стильну фотосесію.

Відомо, що Влад Яма з сім'єю подорожує по США. Він відправився в Майамі, де проводить яскраві дні разом з дружиною лілією і маленьким сином. На відео, Влад показав як грає з сином в м'яч на майданчику для баскетболу.

На відео видно, що фотограф робить знімки, а відео зробив красуня дружина Влада. Вона відобразила як Влад позує. Малюк весь час бігає за татом, намагаючись відібрати у батька яскравий баскетбольний м'яч.

"Незабаром покажемо кадри з нашого мегастильних фотосету!",- написав Влад під відео.

Шанувальники судді" Танців з зірками " не пройшли повз чудової відеозйомки.

"Яка краса", " Круто!", "Які молодці!", "Ідеальний батько", "Герої майданчиків", - відгукнулися шанувальники Влада.

Влад відвідує неймовірно красиві місця, і ділиться з фанатами розкішними видами. Так, нещодавно, Яма показав кадри прогулянки в Космічному центрі NASA під час зустрічі з шанувальниками. Артист сфотографувався на тлі легендарного глобуса з логотипом NASA, зазначивши, що вважає це місце місцем сили, відкриттів і майбутнього.

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" захопився красунею-дружиною в непристойно коротких шортах: Безсоромні кадри.

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з " Танців з зірками "в суперобтягуючому вбранні і корсеті спокусила" дарами природи":"Аж дзвенять".

Також Politeka писала, що втомлений від розваг Влад Яма з " Танців з зірками "віддався медитації на березі океану:"захоплює дух".