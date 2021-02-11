Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал спортивные забавы с сыном
Как передает Politeka.net, у себя в Instagram Яма, который отдыхает с семьей в США, опубликовал довольно забавное видео, пообещав в скором времени показать стильную фотосессию.
Известно, что Влад Яма с семьей путешествует по США. Он отправился в Майами, где проводит яркие дни вместе с женой Лилией и маленьким сыном. На видео, Влад показал как играет с сыном в мяч на площадке для баскетбола.
На видео видно, что фотограф делает снимки, а видео сделал красавица жена Влада. Она запечатлела как Влад позирует. Малыш все время бегает за папой, пытаясь отобрать у отца яркий баскетбольный мяч.
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"Вскоре покажем кадры из нашего мегастильних фотосета!", - написал Влад под видео.
Поклонники судьи "Танців з зірками" не прошли мимо замечательной видеосъемки.
"Какая красота", "Круто!", "Какие молодцы!", "Идеальный отец", "Герои площадок!" - откликнулись поклонники Влада.
Влад посещает невероятно красивые места, и делится с фанатами роскошными видами. Так, недавно, Яма показал кадры прогулки в космическом центре NASA во хореографа делится новостями с поклонниками. Артист сфотографировался на фоне легендарного глобуса с логотипом NASA, отметив, что считает это место местом силы, открытий и будущего.
Напомним, что Влад Яма из «Танців з зірками» увлекся красоткой-женой в неприлично коротких шортах: бесстыжие кадры.
Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" в суперобтягивающем наряде и корсете соблазнила "дарами природы": "Аж звенят".
Также Politeka писала, что уставший от развлечений Влад Яма из "Танців з зірками" предался медитации на берегу океана: "Захватывает дух".