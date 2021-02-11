Українська співачка та дружина продюсера Юрія Нікітіна Ольга Горбачова порадувала шанувальників новим пляжним фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ольги у соцмережі.

Так, у своєму акаунті дружина відомого продюсера розмістила фото, на якому вона позує в чорному купальнику та довгих бусах. Також образ доповнили масивні чорні сережке і зачісане назад волосся. Позаду співачки - басейн і море.

Вона запропонувала своїм фоловерам долучитись до прямого ефіру, який вона планує провести ввечері.

В коментарях 39-річну артистку засипали компліментами.

"Шикарна жінка", "Дівчинка-фея", "Дуже гарна", - пишуть фоловери.

Як відомо, Ольга Горбачова перебуває у шлюбі з продюсером Юрієм Нікітіним. Він відомий роботою з такими артистами як "Казка", Андрій Данилко та Ірина Білик.

Ольга і Юрій знайомі з 1998 року. У 2000 році співачка отримала пропозицію руки і серця, але офіційний шлюб пара уклала в 2007 році, через два роки після народження старшої дочки Поліни. У 2009 році подружжя розлучилося, але скоро зійшлися знову. У 2014 році на світ з'явилася їхня друга дочка Серафима.

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