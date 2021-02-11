Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець розповіла, що їй і її дітям подарували цілий "будинок"

Зірка розповіла, як вона хоче вчинити з розкішним подарунком, передає Politeka.net. Відповідне відео артистка записала в сторіс Instagram.

Так, Кравець розповіла, що їй подарували великий іграшковий будинок для ляльок.

Відео артистка записувала, сидячи перед камерою на колінах. Актриса була в рожевому светрі й сірих брюках. Завершила образ стильна шапка.

За словами артистки, в будинку може жити відразу кілька лялькових сімей. У житло надаються меблеві набори для декількох поверхів.

"Мами дівчаток мене зрозуміють", - зазначила зірка.

Однак Олена Кравець разом зі своїми маленькими, сином Іваном і дочкою Катериною, вирішили віддати будинок сім'ї, якій він потрібен більше. Про що зірка і повідомила на відео.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже у сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Олена Кравець народилася першого січня 1977 року. Світловолоса красуня вступила до Криворізького економічного інституту, мріючи стати фінансистом-економістом. Однак доля розпорядилася інакше.

Кравець вирішила взяти участь у студентському КВК, в результаті вона потрапила в команду "Кварталу" і зараз залишається його зіркою.

Також артистка набирає популярність в Інстаграмі. Зараз на неї підписані 638 тисяч осіб. Пости Олени швидко збирають тисячі лайків і багато коментарів. Користувачі мережі не втомлюються робити зірці компліменти.

Нагадаємо, що заміжня Кравець з " Квартал 95 "публічно пофліртувала з відомим красенем:" можна Я потисну...".

Як повідомляла Politeka, промениста Кравець з " Кварталу 95 «в облягаючій маєчці показала свої достоїнства:»любимо всією сім'єю...".

Також Politeka писала, що Кравець з " Квартал 95 «повернулася в Кривий Ріг, батькам зірки потрібна була допомога:»хлопці, потрібно...".