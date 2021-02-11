Популярна співачка українського походження Віра Брежнєва розповіла трохи про себе

Зірка обожнює радувати своїх шанувальників фото в стильних образах, пише Politeka.net. Цього разу артистка також вирішила розповісти про себе.

Віра позувала, витягнувшись на стільці. Зірка одягла топ майже тілесного кольору. Короткий наряд, оголяв види на пружний живіт красуні, а також обтягнув її груди.

Брежнєва зверху одягла смугастий жакет, який розкрила заради ефектного кадру. Також зірка була в брючках, що підкреслили її тонку талію.

Співачка розпустила довге волосся і дивилася в камеру, відкривши губи.

У пості артистка розповіла, що закінчила школу 21 рік тому, але при цьому продовжує вчитися і розвиватися. Далі співачка задалася питанням, чому в школі не вчать відносинам.

"Базі вибудовування відносин ніхто не вчить... діти вчаться цьому у себе вдома, на вулиці, але не в школі... чому б наприклад тригонометрію (яка не знадобилася мені в житті) не перенести на перший курс спеціальності в університеті? А замість неї ввести психологію (або будь-яку іншу дисципліну)...",- міркувала зірка.

За словами Віри, такі навички знадобляться людині навіть з юного віку, адже таким чином, можна правильно вибудовувати відносини з батьками, друзями, коханими.

"Чому ми вчимося найголовнішому - вміти жити, тільки коли проживаємо півжиття... і взагалі, а чи можна інакше?",- написала Віра в кінці.

Нагадаємо, що Брежнєва похвалилася улюбленою розвагою з Меладзе, здивувавши зовнішністю:"різниці у віці не помітно".

Як повідомляла Politeka, Брежнєва відверто розповіла про те, як їй доводиться "працювати" над відносинами: "гра в одні ворота...".

Також Politeka писала, що молодша дочка Брежнєвої затьмарила красуню-маму безбашенним танцем, співачка не стрималася: "я тебе...".