Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина подражнила шанувальників грайливою посмішкою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram жінка опублікувала коротке відео, зроблене з ефектом бумерангу. Ірина була одягнена в світлий светр з горловиною і широкі джинсові штани. На голові у зоряної дружини красувалася пустотлива гулька, яка явно була зроблена на швидку руку.

Ірина підвела очі чорним олівцем і затонувала обличчя. Виглядала жінка дуже просто, але при цьому чудово. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Чоловікові явно зайшло", "Ви неймовірно прекрасна, вам так пасує цей колір. І дуже цікаве місце", " Яка краса))", «Круто», «Красотень», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ірина Демічева була з Монатіком з самого початку його кар'єри. Довгий час артист приховував від публіки дружину, але останні кілька років їх сім'я є зразковою в українському шоу-бізнесі. У численних інтерв'ю артист не втомлюється повторювати, що дуже любить свою дружину. Пара виховує двох прекрасних синів, обличчя яких ретельно приховують від публіки.

Раніше ми писали, що Ірина похвалилася бездоганним кадром з відпочинку. Красуня позувала на тлі океану в темному купальнику, який підкреслив її жіночну фігуру.

Нагадаємо, що томна дружина Монатіка з великим декольте похвалилася пружними формами в напівтемряві: "Діма, бережи!".

Як повідомляла Politeka, безтурботний Монатік поділився кадрами з відпочинку за кордоном:"Лапуся, заряджає".

Також повідомлялося, що Монатік у куртці-ковдрі розлютив українців дивною витівкою:"бідний песик".