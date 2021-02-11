Яна Кошкіна, "наречена" Харламова шиканула апетитними формами

Відома актриса і блогер Яна Кошкіна, якій приписують бурхливий роман з розведеним гумористом з Camedy Clab Гаріком Харламовим, вирішила порадувати фанатів видом своїх «пам'яток». Пише Politeka.net з посиланням на Instgaram знаменитості.

Зірка втиснула свої налиті "кокосики" у вузький топ, відкривши декольте до максимально можливих кордонів.

"Ну як Ви там?😉 Я -🔥", - підписала Яна своє гаряче фото.

Шанувальники не приховуючи захоплення від побаченого, підбираючи слинки, кинулися захоплюватися красою і сміливістю яни. У знаменитості 991 тисяча шанувальників, і вона ніколи не забуває про свою значну "армії", покликаної захоплюватися і співати оди актрисі. Що вони із задоволенням і роблять, та й як тут встоїш, дивлячись на таку красу:

"Вах який дівчина красивий😍", "Шикарні подушки безпеки", "Красуня", "Мені подобається!", "Ти ще той вогонь фіга сє🔥", "Я дивлюся на ваші губи💋", "Я особисто замовив запасний вогнегасник 🧯) про всяк випадок 😍❤️", "Хочу до тебе😔", "Чудово 🔥, ти як завжди неперевершена 🙀😻", "Янка ти 🔥🔥🔥🔥", "Я котик і ти теж) 😸", "Млииин, Янка класна 😋", "Ухххх......ось це....погляд🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", "Янка бажаю тобі істинної любові!", "Ти молодець. красуня очманіла, продовжуй і у тебе все вийде😍 😍 😍 😍", - написали фанати, ледь стримуючи свої схвильовані емоції.

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