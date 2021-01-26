Актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают бурный роман с Гариком Харламовым, продолжает сводить с ума фанатов

Новые жаркие фото популярная артистка опубликовала в своем Instagram.

Так, "невеста Гарика Харламова" приняла участие в тематической фотосессии, позируя на фоне фортепиано.

На первом снимке Яна Кошкина едва вместила свои "шарики" в обтягивающий черный лифчик, которые выпирают из-под белой блузки. Артистка также закатила глаза и приоткрыла рот.

На втором снимке Яна Кошкина в образе преподавателя музыки уже застегнула пуговки на блузке и держит в руках ноты, загадочно смотря за кадр.

"1 или 2?", - задала российская актриса вопрос своим подписчикам, которые завалили ее лестными комментариями и восторженными комментариями.

"Более эротично", "Лучше когда две с одной, как-то неочень", "На втором фонарь в глаз зрителю светит", "Подружка убегает", "Бесподобна", "Сочная", "Учитель музыки это так с*ксуально", "Проста бомба", - написали они под публикации.

Ранее мы рассказывали, как Яна Кошкина в мороз до -20 заставила восхищаться собой.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, как окунается в прорубь на Крещение, хотя на улице были 20-градусные морозы.

В Сети восхищаются смелостью Кошкиной, а также тем, что она надела не купальник, а длинную просторную рубашку.

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