Яна Кошкина, "невеста" Харламова шиканула аппетитными формами

Известная актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают бурный роман с разведенным юмористом из Camedy Clab гариком Харламовым, решила порадовать фанатов видом своих «достопримечательностей». Пишет Politeka.net со ссылкой на Instgaram знаменитости.

Звезда втиснула свои налитые «кокосики» в узкий топ, открыв декольте до максимально возможных границ.

"Ну как вы там?😉 Я-🔥", - подписала Яна свое горячее фото.

Поклонники не скрывая восторга от увиденного, подбирая слюнки, кинулись восторгаться красотой и смелостью Яны. У знаменитости 991 тысяча поклонников, и она никогда не забывает о своей внушительной "армии", призванной восторгаться и петь оды актрисе. Что они с удовольствием и делают, да и как тут устоишь, глядя на такую красоту:

"Вах какой девушка красивый😍", "Шикарные подушки безопасности", "Красотка", "Мне нравится!", "Ты ещё тот огонь Фига се🔥", "Я смотрю на Ваши губы💋", "Я лично заказал запасной огнетушитель 🧯) на всякий случай 😍❤️", "Хочу к тебе😔", "Прекрасно 🔥, ты как всегда неотразима 🙀😻", "Янка ты 🔥🔥🔥🔥", "Я котик и ты тоже) 😸", "Млииин, Янка классная 😋", "Ухххх......вот это....взгляд🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Янка желаю тебе истинной любви!", "Ты молодец. красавица обалденная, продолжай и у тебя все получится😍😍😍😍", написали фанаты, едва сдерживая свои взволновавшиеся эмоции.

Напомним, что "невеста" Харламова, неприлично оттопырив ягодицы, показала, как влюбляет мужчин: "Мощный орех".

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