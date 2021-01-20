Актриса и блогер Яна Кошкиной, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, поразила новыми нескромными кадрами

Видео звезда опубликовала в своем личном Instagram.

Судя по кадрам, Яна Кошкина поучаствовала в очередной жаркой фотосессии, на которой ей пришлось потрясти своими роскошными формами.

Перед фотографом "невеста Гарика Харламова" позировала в штанах и белой блузке, из-под которой виднелся черный бюстгалтер.

"Кто ещё остался в новогодние праздники без «Оливьешки»?", - подписала Яна Кошкина новый ролик в своем Instagram, на котором она едва удерживала свои "арбузики" в обтягивающем бюстгалтере.

Публикация пришлась по душе ее многочисленным фанатам и они засыпали актрису восторженными комментариями.

"Я восхищаюсь тобой, ты очень талантливая и артистичная. А от твоей фигуры, невозможно оторвать взгляд", "Дитеныш мой хорошенький такой", "Какое добро сердце", "Арбузов не хватает сразу лето вспоминаю", "Зажигаешь", "Весь мой экран уже в майонезе", "Мне кажется Оливье уже с горочкой хватает", "Нимфа", "Глаза у нас чуть не лопнули от красоты", "Кошка как всегда соблазняет своими формами, ммм супер", - написали они под комментариями.

Ранее мы рассказывали, как Яна Кошкина в мороз до -20 заставила восхищаться собой.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, как окунается в прорубь на Крещение, хотя на улице были 20-градусные морозы.

В Сети восхищаются смелостью Кошкиной, а также тем, что она надела не купальник, а длинную просторную рубашку.

Напомним, пышногрудая «невеста» Харламова разделась до трусиков

Как сообщала Politeka, загадочная «невеста» Харламова вогнала в краску, показав, чем подцепила шоумена

Также Politeka писала, что "невеста" Харламова блеснула "сахарными" полушариями перед Артуром Пирожковым