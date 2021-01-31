Актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают бурный роман с комиком Гариком Харламовым показала всем свою пятую точку

Конечно, артистка, не могла не поделиться провокационным фото на своей странице в Instagram, передает Politeka.net

Как известно, 30-летняя звезда российских фильмов — девушка яркая и привлекательная. Помимо красоты, она обладает великолепной фигурой и пышным бюстом, который всячески старается выгодно подчеркнуть, предпочитая наряды с декольте. Однако в этот раз Кошкина решила показать всем, какие у нее ягодицы.

Для этого «невеста Гарика Харламова» вылезла на стремянку и неприлично оттопырила свою пятую точку, облачившись в кожаные штаны.

«Профессионал приехал!🎾 💪🏼

Сейчас всех посужу справедливо и моя Настасья @anastasiakoko выиграет!🏆 Кому ещё чего отсудить надо - обращайтесь!», - написала Яна Кошкина.

За час достаточно пикантное фото актрисы собрало свыше 20 тысяч лайков.

"Мощный орех", - пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Яна Кошкина в мороз до -20 заставила восхищаться собой.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, как окунается в прорубь на Крещение, хотя на улице были 20-градусные морозы.

В Сети восхищаются смелостью Кошкиной, а также тем, что она надела не купальник, а длинную просторную рубашку.

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