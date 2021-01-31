Актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают бурный роман с комиком Гариком Харламовым показала всем свою пятую точку
Конечно, артистка, не могла не поделиться провокационным фото на своей странице в Instagram, передает Politeka.net
Как известно, 30-летняя звезда российских фильмов — девушка яркая и привлекательная. Помимо красоты, она обладает великолепной фигурой и пышным бюстом, который всячески старается выгодно подчеркнуть, предпочитая наряды с декольте. Однако в этот раз Кошкина решила показать всем, какие у нее ягодицы.
Для этого «невеста Гарика Харламова» вылезла на стремянку и неприлично оттопырила свою пятую точку, облачившись в кожаные штаны.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Беременная жена Павлика резко ответила, каково ей спать с 55-летним мужем: "Мне противно за таких..."
На чем ездят Каменских, Влад Яма, Билык, Дорофеева и другие звезды-любимчики украинцев: фото, чей "конь" роскошнее
Какой Мишина была до "Холостячки" и встречи с Эллертом, всплыли неожиданные фото: "Деньги творят чудеса"
Звезда "Женского квартала" раскрыла правду о Кравец и Кошевом, что остается за кулисами: "В нем очень много..."
«Профессионал приехал!🎾 💪🏼
Сейчас всех посужу справедливо и моя Настасья @anastasiakoko выиграет!🏆 Кому ещё чего отсудить надо - обращайтесь!», - написала Яна Кошкина.
За час достаточно пикантное фото актрисы собрало свыше 20 тысяч лайков.
"Мощный орех", - пишут в комментариях.
Ранее мы рассказывали, как Яна Кошкина в мороз до -20 заставила восхищаться собой.
У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, как окунается в прорубь на Крещение, хотя на улице были 20-градусные морозы.
В Сети восхищаются смелостью Кошкиной, а также тем, что она надела не купальник, а длинную просторную рубашку.
Напомним, что пышногрудая «невеста» Харламова разделась до трусиков
Как сообщала Politeka, загадочная «невеста» Харламова вогнала в краску, показав, чем подцепила шоумена
Также Politeka писала, что "невеста" Харламова блеснула "сахарными" полушариями перед Артуром Пирожковым