Переможниця десятого сезону шоу «Холостяк» Даша Ульянова заінтригувала шанувальників гарячим кадром

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому зняла себе на тлі журналів Playboy. Дівчина зробила селфі, а позаду неї красувалася стіна, прикрашена різними випусками популярного чоловічого журналу.

Сама Даша була дуже красиво нафарбована. Особливий акцент візажист зробив на пишних губах красуні і її виразних очах. Щоб кадр вийшов ще пікантніше, Ульянова розстебнула кофту, ледь не засвітивши зайве. Правда, якщо Даша все таки зважилася на зйомку в чоловічому журналі, гарячі кадри шанувальникам гарантовані.

У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Нереальна Дашуля", "Ляля", "Балдьож", «Люблю», "як же хороша", "Ти будеш зніматися в чоловічому журналі? Крута", "офігенна фотка і губи до лиця", "яка красива", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Даша Ульянова стала переможницею ювілейного шоу "Холостяк", але з героєм шоу, Максом Михайлюком дівчина не залишилася. Зате шоу подарувало їй багато шанувальників. Тепер дівчина заробляє на рекламі в Instagram. Крім цього, Ульянова активно займається спортом.

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