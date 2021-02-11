Популярна українська співачка Настя Каменських показала нове фото у приголомшливій білій сукні напередодні Дня Святого Валентина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на акаунт співачки у соцмережі.

Так, на сторінці Насті з'явився знімок, на якому вона позує у шикарній білій сукні з відвертим декольте. При цьому образ артистки виглядає дуже витонченим, адже його доповняє акуратно зібране волосся та стильні прикраси.

"І нехай ті, кого ми любимо, завжди відчувають нашу любов", - написала вона.

У коментарях Настю засипали компліментами, не втрималась і експерт проєкту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк, яка лаконічно залишила сердечко в коментарях. Але були і ті, хто не оцінив гламурне фото співачки

"40 днів за батьком ще не пройшло... Скромнішою треба бути", "Ти розкішна", "Сукня - бомба", "Яка ти прекрасна! Просто дивитись і не чіпати", "Нехай", "Гарна дуже жінка. Супер, від душі", - пишуть у коментарях.

Як відомо, 23 травня 2019 року відбулося весілля Анастасії Каменських і Олексія Потапенка. Незважаючи на багаторічні чутки, Потап і Настя лише вранці того дня перестали приховувати свої стосунки, випустивши кліп на пісню "Константа". Однак побралися артисти ще 18 жовтня 2018 року.

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