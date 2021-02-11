Популярная украинская певица Настя Каменских показала новое фото в потрясающем белом платье накануне Дня Святого Валентина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт певицы в соцсети.

Так, на странице Насти появился снимок, на котором она позирует в шикарном белом платье с откровенным декольте. При этом образ артистки выглядит очень изящно, ведь его дополняет аккуратно собранные волосы и стильные украшения.

"И пусть те, кого мы любим, всегда чувствуют нашу любовь", - написала она.

В комментариях Настю засыпали комплиментами, не удержалась и эксперт проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк, которая лаконично оставила сердечко в комментариях. Но были и те, кто не оценил гламурное фото певицы.

"40 дней по отцу еще не прошло ... Скромнее надо быть", "Ты роскошная", "Платье - бомба", "Какая ты прекрасная! Просто смотреть и не трогать", "пусть", "красивая Очень женщина. Супер, от души", - пишут в комментариях.

Как известно, 23 мая 2019 года состоялась свадьба Анастасии Каменских и Алексея Потапенко. Несмотря на многолетние слухи, Потап и Настя лишь утром того дня перестали скрывать свои отношения, выпустив клип на песню "Константа". Однако поженились артисты еще 18 октября 2018 года.

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