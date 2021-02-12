Дружина відомого відомого українського хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями Лілія показала яскраве відео з Майамі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лілії Ями у соцмережі.

Так, дружина Ями опублікувала відео, на якому вона танцює на спортивному майданчику. Пост вражає своєю яскравістю - сонячну погоду чудово доповнює барвистий образ жінки. На ній малинові спортивні штані та "кислотні" салатові кросівки.

"Барви Маямі. Тут ніколи сумувати. Хочеться постійно посміхатися і отримувати насолоду. Скрізь все гарно - цей майданчик знайшли випадково (внутрішній дворик магазину, уявляєте). По суті, радує все - кожен листочок, піщинка і навіть дощ. Велика удача - заряджатися ось так кожен день. Уміння помічати прекрасне, дякувати і безмежно мріяти - фундамент вашого майбутнього. Згодні?" - напсиала вона.

"Красива і соковита Лілія", "Танцюєте дуже гарно", "Дякую за те, що ділитесь позитивними емоціями", "Красуня", "Клас, дуже гарно", "Стильна і яскрава", "Кросівки дуже круті", - пишуть у коментарях.

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