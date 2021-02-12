Жена известного украинского хореографа и судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы Лилия показала яркое видео из Майами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Лилии ямы в соцсети.

Так, жена Ямы опубликовала видео, на котором она танцует на спортивной площадке. Пост поражает своей яркостью - солнечную погоду прекрасно дополняет красочный образ женщины. На ней малиновые спортивные штаны и "кислотные" салатовые кроссовки.

"Краски Майами. Здесь некогда грустить. Хочется постоянно улыбаться и получать наслаждение. Везде все красиво - эту площадку нашли случайно (внутренний дворик магазина, представляете). По сути, радует все - каждый листик, песчинка и даже дождь. Большая удача - заряжаться вот так каждый день. Умение замечать прекрасное, благодарить и безгранично мечтать - фундамент вашего будущего. Согласны?" - напсиала она.

"Красивая и сочная Лилия", "Танцуете очень хорошо", "Спасибо за то, что делитесь положительными эмоциями", "Красавица", "Класс, очень красиво", "Стильная и яркая", "Кроссовки очень крутые", - пишут в комментариях.

Напомним, что Влад Яма из "Танцев со звездами" увлекся красавицей-женой в неприлично коротких шортах: бесстыжие кадры.

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