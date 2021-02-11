Популярна українська зірка Вєрка Сердючка вразила яскравим виступом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Сердючка вирішила труснути старовиною і згадати старий концерт, на якому вона запалювала на повну. Вибір припав на пісню «Светр», яку зірка виконувала на сцені премії YUNA в 2013 році.

Вєрка була одягнена в рожевий обтягуючий светр і пишну спідницю з фатину. Артистка влаштувала традиційні танці на сцені зі своїм балетом.

«VERKA SERDUCHKA - #switter. Live@ #YUNAAWARDS 2013», - підписала Сердючка відео.

Варто відзначити, що перед виступом Сердючку голосно оголосив Потап, який аж заволав від захвату.

У коментарях віддані шанувальники залишили зірці масу приємних слів.

"Шедевр!", "Обожнюю", «мені здається, що знаю тебе все життя», «Клас», "Віра Кардашьян", "Як завжди підняв настрій! Спасибі Андрій!", "Така епоха була, ну чому ж в цьому дусі не продовжувати писати пісні і виконувати? Адже всім світом люблять вас. Я з США", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, зараз Андрій Данилко досить рідко виступає на сцені, вважаючи за краще з'являтися в якості судді на різних телепроектах. Однак, співак активно виступає на корпоративах. Наприклад, восени 2020 року Сердючка запалювала на весіллі Володимира Остапчука.

Нагадаємо, що невгамовна мама Сердючки з пляшкою ошелешила зухвалою витівкою на сцені: «Ностальгуємо, Вірочка...».

Як повідомляла Politeka, Данилко обзавівся новою квартирою в знаменитій київській висотці: "вартість таких апартаментів...".

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