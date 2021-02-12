Вагітна дружина відомого співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, розповіла про свої досягнення
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала яскраве фото, на якому позувала в чорній сукні та піджаку. Репяхова накрутила своє біляве волосся, перетворившись на справжню принцесу. Вона дивилася в кадр і щиро посміхалася.
Сукня з глибоким декольте оголила пишний бюст дівчини, який підріс слідом за животиком. Виглядала Репяхова неймовірно жіночно. Крім цього, судячи зі слів красуні, підросли і доходи пари, яка під час карантину практично не мала заробітку від концертів.
"По особливому щаслива зараз. Після ночі завжди настає світанок. Попереду концерти. Кожен день я відчуваю ворушіння малюка все більше. На шляху в Україну моя машинка. А в думках, що взяти з собою на море. І це все результат моїх прагнень і завзятості. Ніколи не здавайтеся. Знайте, ви здатні на все", - підписала фото Репяхова.
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В коментарях дівчині залишили компліменти.
"Красива Катюша", "Фото чудове!!! Катюша, завжди залишайся такою ж по-справжньому щасливою. Можна одягнутися в кращий одяг, зробити найкрутіший макіяж, але мати згаслий і сумний погляд. У тебе ж все в комплекті! Keep it up!", "Звідки ви берете сили? Ви дуже позитивна людина. Читаю вас, і хочеться теж бути такою легкою і щасливою", - пишуть користувачі Мережі.
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