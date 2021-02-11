Кохана головного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка Дар'я Хлистун розповіла, скільки кілограм набрала під час вагітності

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала з великим животиком. Даша, яка працювала моделлю, на свіжому фото виглядала вельми соковито. Дівчина набрала вагу, в результаті чого її форми і обличчя стали округлими.

Дівчина була одягнена в світлий костюм. Вона щиро посміхалася.

"З улюбленого зараз - їсти і спати. Як виявилося, це було у багатьох)) мабуть, організм дійсно вимагає таку підзарядку, а ось з їжею)) Я до вагітності взагалі не їла борошняне і стільки солодкого. Зараз за булочку з шоколадом готова руку відкусити, тому і надбавка у вазі вже +15. Дівчата діліться, що найбільше любили в період вагітності?»,- зазначила модель.

У коментарях дівчині залишили масу компліментів і напророкували стать дитини.

"Лялечка", "Вам вагітність до лиця!", "Така красива", "яка ви мила Даша", "О, так у Вас дівчинка буде", "Яка ти буба", "дуже мила", "чекайте принцесу, коли шалено хочеться солодкого, це перша ознака! Вітаю вас!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Макс і Дарина вже одружилися. Про це дівчина розповіла у себе в сторіс.

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