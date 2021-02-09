Вагітна кохана головного героя шоу» Холостяк-10 " Макса Михайлюка розкрила історію їхнього знайомства
Як відомо, Михайлюк незабаром після шоу розлучився з його переможницею Дашею Ульяновою. Після цього у нього зав'язалися стосунки з Дариною Хлистун, яка нещодавно зізналася, що вони не тільки чекають дитину, але і ще встигли таємно одружитися.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram дівчина вирішила розкрити нові подробиці їхніх стосунків, повідомляє Politeka.net. Цього разу Хлистун розповіла, як і коли вони познайомилися.
«З Максом у нас не було любові з першого погляду, як там у фільмах показують...познайомилися ми через Instagram) як і більшість людей) на той момент, я прийшла до того, що хочу побути» холостячкою» і не пірнати назад у вир любові", - повідала Дарина.
Вона розповіла, що тоді тільки вийшла з відносин, де повністю вигоріла.
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"Макс, був в активному пошуку) і ніби як би теж не розраховував почати серйозні відносини але, 20го травня, а це день коли він мені написав, наші там плани про "холостяцької" життя були порушені. Зізнаюся чесно, я побачивши одну фотографію в профілі Максима зважилася йому відповісти», - поділилася Хлистун.
Вони трохи поспілкувалися в мережі, після чого вона приїхала до Києва, і вони зустрілися Наживо. Після цього Макс приїхав до неї в Дніпро і тоді Дарина зрозуміла, що закохалася.
"Самому Максу я вже зізналася через пару днів))...я про таке Максі мріяла і думала що таких не існує», - зізналася Дарина.
Відзначимо, що зараз пара чекає появи на світ свого первістка.
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