"У нас не було любові з першого погляду"

Вагітна кохана головного героя шоу» Холостяк-10 " Макса Михайлюка розкрила історію їхнього знайомства

Як відомо, Михайлюк незабаром після шоу розлучився з його переможницею Дашею Ульяновою. Після цього у нього зав'язалися стосунки з Дариною Хлистун, яка нещодавно зізналася, що вони не тільки чекають дитину, але і ще встигли таємно одружитися.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram дівчина вирішила розкрити нові подробиці їхніх стосунків, повідомляє Politeka.net. Цього разу Хлистун розповіла, як і коли вони познайомилися.

«З Максом у нас не було любові з першого погляду, як там у фільмах показують...познайомилися ми через Instagram) як і більшість людей) на той момент, я прийшла до того, що хочу побути» холостячкою» і не пірнати назад у вир любові", - повідала Дарина.

Вона розповіла, що тоді тільки вийшла з відносин, де повністю вигоріла.

"Макс, був в активному пошуку) і ніби як би теж не розраховував почати серйозні відносини але, 20го травня, а це день коли він мені написав, наші там плани про "холостяцької" життя були порушені. Зізнаюся чесно, я побачивши одну фотографію в профілі Максима зважилася йому відповісти», - поділилася Хлистун.

Вони трохи поспілкувалися в мережі, після чого вона приїхала до Києва, і вони зустрілися Наживо. Після цього Макс приїхав до неї в Дніпро і тоді Дарина зрозуміла, що закохалася.

"Самому Максу я вже зізналася через пару днів))...я про таке Максі мріяла і думала що таких не існує», - зізналася Дарина.

Відзначимо, що зараз пара чекає появи на світ свого первістка.

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